Россия ограничивает авиасообщение с рядом стран

Россия вводит новые временные ограничения на полет в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.

Согласно телеграмме, с 23 марта будут ограничены полеты в Турцию – рейсы будут только в Стамбул, в Японию – можно будет улететь только в Токио, во Вьетнам – сохранится авиасообщение до Ханоя и в Тайланд – рейсы только в Бангкок.

Российские авиакомпании смогут выполнять чартерные регулярные рейсы для возвращения путешественников домой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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— Источник: авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено