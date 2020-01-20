Источник: России вернут долги за военную технику
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Страны начинают возвращать России деньги за поставленную ранее военную технику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.
Согласно неофициальным данным, по итогам 2018 года они остались должны России около $3 млрд долларов из-за проблем с перечислением средств.
«Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро», — отметил источник.
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