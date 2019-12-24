В ОСК рассказали о сроках строительства судна-трубоукладчика

Президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что возможно за 1,5-2 года спроектировать и за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, приспособленное для таких работ, как прокладка газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишеь РИА «Новости».

«В среднем мы, наверное, говорим, о 1,5-2 годах проектирования и 3-4 года — строительство», — произнес он.

Рахманов сказал, что подобных судов, которые можно было бы взять откуда-либо сейчас нет. Они строятся под конкретный проект.

По его словам, нет никаких сомнений, что при наличии соответствующего заказа, будет начато немедленное проектирование, а затем и строительство этого судна.

Он подчеркнул, что этот проект может быть дорогостоящим, но в любом случае он осуществим.

До этого оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода.