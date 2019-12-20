Суд в Москве назначил домашний арест экс-директору по инвестициям банка «Восточный»

Басманный суд Москвы назначил домашний арест в виде меры пресечения бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Цакунов арестован до 13 января. Также суд запретил предпринимателю пользоваться интернетом и общаться с другими людьми, помимо близких и адвоката.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство следствия о заключении экс-директора под стражу. У подозреваемого учли отсутствие судимости и наличие двух малолетних детей.

В ходе заседания защита Цакунова представила суду письмо от уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова, в котором подчеркивалось, что бывший директор банка «Восточный» не должен содержаться под стражей, так как он подозревается в экономическом преступлении.

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