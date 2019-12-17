Определены сроки завершения строительства «Северный поток-2»

Компания Nord Stream 2 сообщила о скором завершении возведения российского газопровода «Северный поток-2», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока — 2» близко к окончанию.

«Северный поток - 2» — это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км.

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