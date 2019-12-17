Определены сроки завершения строительства «Северный поток-2»
close
Компания Nord Stream 2 сообщила о скором завершении возведения российского газопровода «Северный поток-2», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.
Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока — 2» близко к окончанию.
«Северный поток - 2» — это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Оператор «Северного потока – 2» хочет поменять условия прокладки труб
— Германия готова реагировать на санкции США в отношении «Северного потока-2»
— В ГД оценили слова Киева об остановке «Северного потока — 2»