Кредитные истории россиян могут попасть к приставам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить право запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Соответствующий законопроект нацелен на защиту граждан от недобросовестных коллекторов. Он внесет поправки в некоторые из федеральных законов.

Так, сейчас ФССП не может запрашивать данные о звонках коллекторов-нарушителей у операторов. Изменения, которые будут внесены в закон «О связи» дадут службе такое право.

Кроме того, поправки, предусмотренные проектом, затронут закон «О кредитных историях». Они позволят ФССП узнавать подробные сведения о кредитной истории и всех ее участниках. Благодаря этому, нарушения коллекторов будет легче выявить.

При этом должностные лица ФССП России будут обязаны соблюдать коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. В Минюсте также уточнили, что сведения, которые будут получать служебные приставы, не подлежат разглашению.

До этого стало известно, что данные о доходах россиян могут попасть в бюро кредитных историй.