МРОТ станет выше
close
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей, сообщает ТАСС.
В настоящий момент этот показатель составляет 11280 рублей, то есть является ниже планируемого на 850 рублей , что равно 7,5%.
По оценке Минтруда, повышение затронет около 3,2 млн человек. Из них половина занята в государственных и муниципальных учреждениях.
Однако помимо установленного МРОТ, будут учитываться районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. В связи с этим, повышение будет варьироваться от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.
Изменения вступят в силу с января 2020 года.