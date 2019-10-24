МРОТ станет выше

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей, сообщает ТАСС.

В настоящий момент этот показатель составляет 11280 рублей, то есть является ниже планируемого на 850 рублей , что равно 7,5%.

По оценке Минтруда, повышение затронет около 3,2 млн человек. Из них половина занята в государственных и муниципальных учреждениях.

Однако помимо установленного МРОТ, будут учитываться районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. В связи с этим, повышение будет варьироваться от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе.

Изменения вступят в силу с января 2020 года.