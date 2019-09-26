Правительство отменило переезд Росимущества и Минстроя в «Москва-Сити»

Переезда Росимущества и Минстроя в новый единый правительственный центр не будет, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства России.

Изначальной концепцией проекта предусматривался переезд центральных аппаратов Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи и Минстроя, а также подведомственных им структур и организаций, напомнили там. Речь в том числе шла о Росмущества, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма, а также Центрального межрегионального территориального управления Росстандарта, Национального институт аккредитации» и казённого учреждения «Центр поддержки».

«В рамках подготовки мероприятий по переезду в здание правительственного комплекса президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации были приняты точечные решения о нецелесообразности переезда ряда федеральных органов исполнительной власти (Минстрой России, Росимущество), а также передачи ранее занимаемых ими зданий и помещений для вовлечения в рыночный оборот», — сказали в пресс-службе правительства.

Росимущество в настоящее время располагается практически у Кремля – в Никольском переулке, д. 9, еще одно здание находится у «Маяковской» — в Ермолаевском переулке, 3. Минстрой размещается на Садовом кольце – на ул. Садовая-Самотёчная ул., 10/23.

Идея о более компактном размещении нескольких министерств и службы возникла в 2017 году. Причиной называлась необходимость оптимизации их бэк-офисов, создание для сотрудников более комфортных условий труда, улучшение межведомственного взаимодействия, сокращение затрат на обслуживание зданий министерств, где было много не используемых площадей и старые коммуникации. Экономия только на содержании помещений оценивалась в сумму до 650 млн руб.