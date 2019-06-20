Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире.

Отвечая на вопрос молодой мамы про пособие на ребенка в размере 50 рублей в месяц, Путин отметил, что в последнее время власти занимались поиском решения этого вопроса.

«Мы в посл время искали решение, я считаю, что оно найдено — мы будем выплачивать деньги семьям в зависим от дохода на детей от 1,5 до 3-х лет, в размере прожиточного минимума ребенка», — сказал он.

При этом Путин заявил, что эта мера распространится на все семьи с доходом 2 прожиточных минимума.

Это охватит 70% российских семей, добавил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.