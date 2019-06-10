Россия и Вьетнам обсудили развитие торгово-экономических отношений

Советник президента РФ Антон Кобяков и член политбюро, секретарь компартии Вьетнама, заведующего экономическим отделом партии Нгуен Ван Биняь в ходе ПМЭФ-2019 обсудили развитие торгово-экономических отношений между странами, участие представителей Вьетнама в ключевых деловых мероприятиях в России.

Кобяков поблагодарил Нгуен Ван Биня за визит на Петербургский международный экономический форум и отметил укрепление отношений между странами.

«Уверен, что участие представителей Вьетнама в Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме ознаменует новый рубеж в развитии нашего партнерства. Последние годы отмечены положительной динамикой в развитии как политических, так и экономических контактов между Россией и Вьетнамом, регулярным диалогом между лидерами двух стран. Отношения между Россией и Вьетнамом можно характеризовать как всеобъемлющее стратегическое партнерство. Надеюсь, что наша встреча станет еще одним шагом к укреплению дружбы между странами», — отметил он.

Нгуен Ван Бинь заявил, что подписанное соглашение о свободной торговле способствует росту взаимного товарооборота и укреплению торгово-экономических связей между его участниками, а также поможет решить задачу подключения ЕАЭС к динамично развивающимся интеграционным процессам на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.

«С момента подписания соглашения мы можем наблюдать заметный рост взаимной торговли и ряд позитивных эффектов для бизнеса. Причем эти эффекты, что очень важно, абсолютно сбалансированные и взаимовыгодные», – заявил он.

Отмечается, что ключевым элементом стимулирования кооперации в практических областях является деятельность Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству высокого уровня.

Участники встречи также обсудили перспективы российско-вьетнамского сотрудничества в рамках 2019–2020 перекрестного года Вьетнама в России и России во Вьетнаме.