Путин поручил ослабить контроль за бизнесом

Президент России Владимир Путин заявил, что архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции пока еще мешают развитию бизнеса в России.

Он заявил, что необходимо продолжать работу по дальнейшей либерализации законодательства в сфере отношений правоохранительных органов и бизнеса.

«Логика наших действий — либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что в текущем году в России запустили самую масштабную со времен СССР глубокую и кардинальную реформу в сфере контроля и надзора.