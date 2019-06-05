Цена нефти Brent рухнула ниже $60

Цена нефти марки Brent впервые с 29 января опустилась ниже $60 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 3,37%, до $59,91.

Как отмечается, цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 4,96%, до $50,83.

Ранее стали известны причины резкого падения цен на нефть.