В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.

В повестку входят следующие вопросы: 1) об утверждении годового отчета за 2018 год; 2) об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год; 3) о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год; 4) о назначении аудиторской организации; 5) об избрании членов Наблюдательного совета; 6) об избрании членов ревизионной комиссии; 7) об избрании президента, председателя правления; 8) об утверждении устава в новой редакции; 9) об утверждении положения о наблюдательном совете в новой редакции; 10) об утверждении положения о правлении в новой редакции.

Сбербанк – крупнейший российский банк. С 2007 года его руководитель – Герман Греф, в 2000-2007 годах занимавший пост министра экономического развития России. Под его руководством Сбербанк объявил о трансформации в финансовую экосистему. Ранее набсовет утвердил переизбрание Грефа на пост президента кредитной организации на новый срок.

Чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО в 2018 году в годовом выражении увеличилась на 11,1% до 831,7 млрд рублей. Общий капитал группы, согласно расчетам по «Базелю III», составил 3,95 трлн рублей на 31 декабря 2018 года. Активы группы на конец 2018 года — 31,8 трлн. руб.

Как ранее говорил глава Сбербанка Герман Греф, на дивиденды за 2018 год будет направлена рекордная сумма – 361,4 млрд руб., или 16 руб. на обыкновенную или привилегированную акцию. Это 43,5% от прибыли по МСФО и 46,2% от прибыли по РСБУ.