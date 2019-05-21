Суд обязал аудиторов предоставить налоговые декларации Трампа

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Суд в Вашингтоне обязал аудиторов предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа конгрессу. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, суд также отклонил ходатайство адвокатов Трампа об отсрочке вступления своего решения в силу.

Как отмечается, суд не стал ограничивать содержание запроса конгрессменов, которые затребовали декларации Трампа.

При этом юристы президента США могут обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что минфин США повторно отказался предоставить конгрессу декларации Трампа