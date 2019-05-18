Минфин повторно отказался предоставить конгрессу декларации Трампа

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Глава американского минфина Стивен Мнучин снова отказал предоставить налоговые декларации президента США Дональда Трампа палате представителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ответе Мнучина на соответствующий запрос говорится, что конгресс не указал «законодательную цель» запроса. Министр подчеркнул, что не уполномочен раскрывать такие данные по запросу.

«По тем же причинам мы не можем предоставить запрошенную информацию», — отмечается в заявлении.

Ранее управление правительственной этики в США заявило, что в прошлом году президент страны Дональд Трамп заработал $479 млн.