Трамп заподозрил Керри в нелегальных контактах с Ираном

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что бывший госсекретарь США Джон Керри мог нарушить закон Логана, который запрещает американским гражданам вести переговоры с недружественными странами.

В частности, Трамп подозревает экс-госсекретаря в нелегальных контактах с Ираном, против которого введены санкции США. По мнению американского лидера, действия Керри привели к «очень плохой ядерной сделке» США с Ираном.

Также он выразил уверенность в том, что импорт нефти из Саудовской Аравии и других стран ОПЕК «более чем восполнит» разницу в нефтяном потоке, возникшую в результате введения США санкций против Ирана.

Ранее сообщалось, что США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана.