Минфин предупредил о повышении пошлин на экспорт нефти из России

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 мая 2019 года вырастет на $7,2 — до $104,6 за тонну, передает РИА «Новости» со ссылкой на расчеты российского Минфина.

Отмечается, что пошлина на экспорт нефти из России в апреле составила $97,4 за тонну.

Также сообщается, что льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских и Приразломного месторождений сохранится на нулевом уровне. Пошлина на высоковязкую нефть вырастет до $10,4, на светлые нефтепродукты и масла — до $31,3, на темные — до $104,6 за тонну.

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Экспортные пошлины на товарный бензин вырастут до $31,3, прямогонного — до $57,5 за тонну.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками о цене на топливо.