Мнучин отказался предоставить данные о налогах Трампа

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство не будет передавать копии налоговых деклараций американского лидера Дональда Трампа комитету по методам и средствам палаты представителей конгресса страны. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, данный запрос поднимает серьезный вопрос касательно объема полномочий комитета.

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Он также добавил, что скептически относился к намерениям законодателей.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США запросили проверку налогов Трампа.