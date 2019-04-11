Мнучин отказался предоставить данные о налогах Трампа
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ведомство не будет передавать копии налоговых деклараций американского лидера Дональда Трампа комитету по методам и средствам палаты представителей конгресса страны. Об этом сообщает The Washington Post.
По его словам, данный запрос поднимает серьезный вопрос касательно объема полномочий комитета.
Реклама
Он также добавил, что скептически относился к намерениям законодателей.
Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США запросили проверку налогов Трампа.