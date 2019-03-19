Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам

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Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году «при непосредственном участии» органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.

Он подчеркнул, что российские власти «продолжают следить» за тем, как соблюдаются законы в социальной сфере.

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«По зарплате — это, конечно, значимый результат. Погашена задолженность на сумму более чем 26 млрд руб.», — сказал президент.

В конце прошлого года сообщалось, что в Петербурге десятки рабочих объявили голодовку на строящейся станции метро.