Алжир запретил полеты Boeing 737 MAX
Управление гражданской авиации Алжира закрыло воздушное пространство страны для Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, ведомство запретило полеты, посадки и взлеты этих самолетов на территории Алжира.
Как отмечается, это решение было принято после авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
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Ранее сообщалось, что Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX.
Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек.