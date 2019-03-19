Алжир запретил полеты Boeing 737 MAX

<img src="//img.gazeta.ru/files3/158/12249158/RTX6R1CX-pic905-895x505-68444.jpg">

Управление гражданской авиации Алжира закрыло воздушное пространство страны для Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, ведомство запретило полеты, посадки и взлеты этих самолетов на территории Алжира.

Как отмечается, это решение было принято после авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

Реклама

Ранее сообщалось, что Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек.