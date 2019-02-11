Названы города с самым доступным бензином

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Россияне могут купить больше бензина АИ-92 на среднемесячную зарплату в городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ за период с конца 2017 года по конец 2018 года на цену бензина в регионе по состоянию на январь 2019 года.

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По данным исследования, больше бензина можно купить на зарплату на территории Крайнего Севера. В Ямало-Ненецком округе можно приобрести 2.006 л/мес . Второе место заняла Москва — 1.699 л/мес., третье — Ненецкий автономный округ, где за месяц можно купить 1.588 литров.

Также более тысячи литров бензина АИ-92 могут позволить себе водители Магаданской и Сахалинской области, Чукотки, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Мурманской области, Якутии и Московской области.

Самая низкая доступность бензина в республиках Северного Кавказа. На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 483 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 508, в Кабардино-Балкарии — 517 л/мес., добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в России выявили фальсификацию в ходе проверок качества бензина.