Новак и посол Турции обсудили «Турецкий поток»

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Министр энергетики России Александр Новак провел встречу с новым послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили крупнейшие энергетические проекты двух стран, в частности, газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

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Как отмечается, Новак и Самсар также поговорили о торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции.

Ранее сообщалось, что Греция захотела поучаствовать в «Турецком потоке».