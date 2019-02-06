Новак и посол Турции обсудили «Турецкий поток»
Министр энергетики России Александр Новак провел встречу с новым послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили крупнейшие энергетические проекты двух стран, в частности, газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».
Реклама
Как отмечается, Новак и Самсар также поговорили о торгово-экономическом сотрудничестве России и Турции.
Ранее сообщалось, что Греция захотела поучаствовать в «Турецком потоке».