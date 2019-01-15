Глава Евросовета задал вопрос о «мужестве» после провала голосования по Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск спросил в своем твиттере, кому хватит «мужества» указать на единственное правильное решение после того, как парламент Британии выступил против сделки с Брюсселем по Brexit.
Ранее стало известно, что британские парламентарии проголосовали против проекта сделки с Европейским союзом (ЕС) для выхода Великобритании из Евросоюза.
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«Если договориться не удалось и никто не хочет [выхода] без сделки, то кому хватит мужества сказать, какое решение будет единственно правильным?» — отреагировал Туск на голосование в британском парламенте.
При этом Туск не уточнил, какое решение в этой ситуации было бы правильным.