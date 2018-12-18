Британия готовится к Brexit без сделки

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Министр по вопросам Brexit Великобритании Стивен Баркли заявил, что правительство страны занимается подготовкой к варианту выхода страны из состава Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время сделка по Brexit остается общим приоритетом.

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Однако, он также добавил, что подготовка к выходу из ЕС без соглашения находится в операционном приоритете кабмина Британии.

Ранее стали известны сроки голосования парламента Британия по Brexit.