Евробонды и акции Украины падают после инцидента в Керченском проливе

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После инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе котировки украинских еврооблигаций начали терять в стоимости. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Согласно имеющейся информации, больше всего в стоимости потеряли евробонды Украина-32, Украина-24 и Украина-25. По данным на 11.35 мск, они потеряли 1,295, 1,177 и 1,158 процентных пункта соответственно.

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Отмечается, что последние события отрицательно отразились на акциях компаний Украины, которые торгуются на иностранных площадках. В частности речь идет об упавших на 2,14% акциях Ferrexpo и потерявших 0,94% стоимости акциях МХП.

Ранее сообщалось, что МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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