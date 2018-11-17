Медведев рассказал о последствиях протекционизма в мировой торговле

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего выступления на саммите АТЭС заявил, что протекционизм в мировой экономике привел к торговым войнам и грозит тяжелыми последствиями, передает РИА «Новости».

По мнению российского премьера, текущая ситуация в мировой экономике сложная, «подчас непредсказуемая».

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«В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам», — сказал Медведев.

Он добавил, что экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции. Эти факторы в совокупности могут привести к тяжелым последствиям, считает российский премьер.

Саммит АТЭС впервые проходит в столице Папуа-Новой Гвинее Порт-Морсби.

Ранее сообщалось, что Медведев оценил состояние мировой экономики после кризиса 2008 года.