В РЖД задумали заменить плацкартные полки капсулами

В РЖД рассматривают возможность замены полок в плацкартных вагонах капсулами. Об этом глава компании Олег Белозеров рассказал «Российской газете».

По словам Белозерова, на основе общих и плацкартных вагонов в общем пространстве будут созданы «зоны персонального комфорта». Он добавил, что есть предложения по местам капсульного типа и местам-трансформерам, чтобы пассажиры самостоятельно могли модифицировать пространство на своем месте.

Ранее сообщалось, что между Берлином и Санкт-Петербургом появится прямая железная дорога.