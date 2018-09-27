Правительство рассчитывает понизить уровень смертности в России

Правительство намерено снизить смертность в России до уровня 10,9 на 1 тыс. человек к 2024 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы кабмина.

Как стало известно, меры будут направлены на предотвращение преждевременной и младенческой смертности, а также смертности от болезней системы кровообращения и новообразований.

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Отмечается, что доступность детских садов будет увеличена до 100%.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%.

Уточняется, что это произошло после приостановки розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.