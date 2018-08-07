Власти выделили 5 млрд аграриям на покупку топлива

Кабмин выделил аграриям 5 млрд руб. для приобретения не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», — заявили в кабмине.

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Отмечается, что субсидии распределены между 79 субъектами России, имеющими посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что необходимо выделить 5 млрд руб. из резервного фонда правительства на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на горючее.