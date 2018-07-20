Официальный курс евро вырос на 45 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 коп., до 73,93 руб., курс доллара поднялся на 21,42 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 32,12 коп., составив 68,18 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2260 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1121 пункта.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,3%, до $72,83 за баррель по марке Brent.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».Brent.