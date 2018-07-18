Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones повысился на 0,13% и составил 25 153,78 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,01%, до 2 809,23 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,28% и составил 7 833 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 10,82 коп., до 73,13 руб., курс доллара увеличился на 46,54 коп., до 62,90 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 20,73 коп., составив 67,50 руб.

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