Браудер: Интерпол неспособен остановить Россию

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своем твиттере прокомментировал арест в Мадриде.

«Просто, чтобы прояснить — мой арест этим утром в Мадриде был совершен в соответствии с шестым запросом России по каналам Интерпола. Это был не истекший ордер, а действующий. Интерпол неспособен остановить взлом своих систем русскими», — написал Браудер.

Реклама

Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. В 2013 году Браудера заочно осудили в России на девять лет лишения свободы за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов. В Москве Браудера дважды заочно осуждали за финансовые махинации и неуплату налогов — в случае, если он окажется в России, ему грозит до 18 лет тюрьмы.

Ранее Браудер подтвердил свое освобождение из отделения полиции Испании.