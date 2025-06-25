Китай снова заинтересовался «Силой Сибири — 2». При чем тут Иран и Израиль?

Конфликт между Ираном и Израилем побудил Китай пересмотреть приоритеты в энергетической политике. По данным The Wall Street Journal, Пекин вновь проявляет интерес к проекту газопровода «Сила Сибири — 2», несмотря на прежние разногласия с Москвой по цене и условиям контракта. Китай импортирует около 30% газа из ОАЭ и Катара, а танкеры с СПГ идут через Ормузский пролив. Тегеран грозился заблокировать этот путь после ударов Израиля и США по своей территории.

Война между Израилем и Ираном возродила интерес китайского руководства к проекту газопровода «Сила Сибири — 2» из-за ненадежности поставок углеводородов с Ближнего Востока. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на китайские правительственные источники.

«Проект газопровода «Сила Сибири — 2» застрял в спорах по поводу цен и условий владения, а также из-за опасений Китая по поводу слишком большой зависимости от России в области энергоснабжения. Однако недавняя война на Ближнем Востоке дала Пекину повод пересмотреть надежность поставок нефти и природного газа из этого региона, даже несмотря на то, что между Израилем и Ираном установлено хрупкое перемирие», — пишет WSJ.

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, Китай импортирует около 30% газа в виде сжиженного природного газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов через Ормузский пролив — морской проход, который Иран угрожал закрыть после ударов Израиля и США по своей территории. Кроме того, независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая в последние годы стали зависимыми от дешевой иранской нефти.

По данным аналитиков, более 90% иранского экспорта нефти в настоящее время идет в Китай , несмотря на то, что США ввели санкции, призванные помешать Ирану продавать свою нефть за рубежом. Президент США Дональд Трамп накануне, после объявления о прекращении огня между Ираном и Израилем, заявил, что «теперь Китай может продолжать покупать нефть у Ирана».

«Пекин также стремится увеличить закупки нефти у России, которая поставляет около пятой части нефти Китая», — отмечает WSJ

«Сила Сибири — 2»

19 мая главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что коммерческий контракт с КНР по «Силе Сибири — 2» может быть подписан осенью 2025 года.

По его словам, РФ ожидают «тяжелые переговоры» , сообщает агентство ПРАЙМ. При этом эксперт считает, что ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Китай станет важным сигналом к началу реализации этого проекта, который долгое время оставался замороженным.

Вопрос завершения «Силы Сибири — 2» оставался открытым из-за разногласий сторон о цене на газ, который должен поставляться по новому газопроводу. По данным газеты Financial Times, Пекин настаивал на стоимости, близкой к внутренним российским ценам, что не устраивало Москву.

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По словам Громова, определенный прогресс был достигнут в рамках встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве на праздновании Дня Победы.

17 июня вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» заявил, что проект «Силы Сибири — 2» остается актуальным. При этом детали его реализации, включая сроки и объемы поставок, являются предметом закрытых коммерческих переговоров, добавил Новак.

Проектирование «Силы Сибири — 2» началось в 2020 году. Примерная протяженность трубопровода составит около 6,7 тыс. км. Из них 2,7 тыс. км пройдет по территории России. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства между «Газпромом» и китайской CNPC, однако строительство пока не началось.

Для поставок газа в Китай в России уже действует магистральный газопровод «Сила Сибири», его запустили в декабре 2019 года. Он проходит по маршруту от Якутии до Амурской области с выходом на китайскую границу у Благовещенска. Общая протяженность трубы — около 2 200 км. Газ по этому маршруту поставляется в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC сроком на 30 лет. Проектная мощность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия планирует увеличение поставок газа и СПГ в Китай по сравнению с 2024 годом по «Силе Сибири». При этом проект «Силы Сибири — 2» остается актуальным.