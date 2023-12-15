Профилактические визиты вместо проверок: власти продлили запрет на внеплановые инспекции бизнеса Кабмин РФ продлил мораторий на проведение проверок бизнеса на 2024 год

Внеплановые проверки бизнеса останутся под запретом до конца следующего года. Соответствующий мораторий действует с весны 2022-го, его ввели на фоне санкций. По оценке правительства, на фоне запрета количество проверок упало почти в пять раз по сравнению с 2019 годом, а вот количество профилактических визитов к бизнесменам возросло. Об исключениях из моратория, реакции предпринимателей и проблеме «наливаек» — в материале «Газеты.Ru».

Чего ждать бизнесу в 2024 году

Правительство по поручению президента продлило запрет внепланово проверять бизнес на следующий год. Об этом кабмин сообщил в своем Telegram-канале.

Есть исключения — те же, что в этому году:

без предупреждения прийти с проверкой могут на объекты высокой категории риска (к таким, например, относятся образовательные учреждения) ;

по-прежнему разрешены внеплановые проверки предпринимателей, чья работа может угрожать жизни и здоровью граждан или безопасности страны;

допустимы внезапные проверки, если надзорный орган получает жалобу или иную информацию о том, что компания нарушает обязательные требования и отклоняется от «индикаторов риска» (например, появляется информация об аварийной ситуации при строительстве или на каком-то объекте слишком часто ложно срабатывает пожарная сигнализация) .

«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил серьезно, почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом», — отметил премьер Михаил Мишустин.

Он добавил, что снижение проверок позволило бизнесу направить больше сил на выполнение текущих задач, «расширение проектов и освоение новых рынков сбыта».

Что касается плановых проверок, на 2024 год прокуратура согласовала около 93 тыс. мероприятий — в четыре раза меньше, чем в 2022 году . При этом во многих случаях их заменили профилактические визиты, уточнил кабмин.

«Они позволяют организациям выявлять недостатки превентивно и устранять их без штрафных санкций», — пояснило правительство в посте.

По данным кабмина, к концу ноября количество профилактических визитов почти втрое превысило число проверок.

«Прокуратура всегда предлагает больший срок»

Мораторий на внеплановые проверки бизнеса действует с марта 2022 года .

В конце ноября Владимир Путин на совещании с правительством предложил продлить мораторий на 2024 год. Мишустин ответил, что обсуждал вопрос с прокуратурой и она предложила продлить действие меры даже на больший срок.

«Прокуратура всегда предлагает больший срок, а мы с вами должны определить, какой является оптимальным», — заметил глава государства.

«Владимир Владимирович, но любой срок, который вы назовете, для нас будет правильным сроком», — отреагировал на это вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Реакция бизнеса

Миллиардер Олег Дерипаска назвал этот шаг смелым и важным для роста российской экономики в условиях санкций.

«Какое сопротивление традиционных надзорщиков пришлось подавить — сложно представить», — отметил бизнесмен.

По оценке Дерипаски, именно «свобода предпринимательства и бизнеса» должна стать основой новой российской экономики.

Ограничение проверок «нужно любому бизнесу без исключения» , заявила «Коммерсанту» вице-президент объединения российских предпринимателей «Опора России» Марина Блудян.

«Это не просто мораторий, чтобы всем подышать, в это время отрабатываются индикаторы риска, по которым уже можно проводить проверки <...>. Полностью будет внедрен риск-ориентированный подход, и мы доживем до времени, когда ни одна проверка не сможет пройти просто так. Начнет работать механизм добросовестности, когда ты можешь повлиять на свою категорию риска», — пояснила она.

Запрет на внеплановые проверки бизнеса нужен, поскольку сейчас у некоторых предпринимателей много хлопот из-за санкций и сложностей с импортным оборудованием , отмечала учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева:

«В этой ситуации нужно хотя бы убрать хлопоты, связанные с проверками. Я поддерживаю продление моратория. Очень важно, чтобы мы на это не отвлекались».

Мораторий и «наливайки»

Несмотря на мораторий, некоторые депутаты Государственной думы устраивают внезапные рейды по «наливайкам» (магазины алкоголя в жилых домах, которые работают, в том числе, ночью). Глава МВД Владимир Колокольцев пожаловался на это председателю Госдумы Вячеславу Володину, отправив ему соответствующее письмо, сообщал РБК 13 декабря.

Мало того, что «отдельные депутаты» нарушают мораторий, они привлекают к проверкам СМИ и создают «ложное впечатление о длительном бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции», указал Колокольцев.

Депутат Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»), который организовывал такие рейды, после этого заявил, что главу МВД «подставили», и письмо написал не он, а пресс-служба:

«Попросил бы сотрудников МВД, которые готовят документы, не подставлять министра вот такими вот письмами. Знаю позицию Владимира Александровича Колокольцева по отношению к контрафактному алкоголю, особенно в преддверии Нового года. Максимально жесткая и выверенная. Что не соответствует духу этого письма».

Хамзаев также указал, что в письме есть «некоторые юридические неточности», потому что мораторий на проверки точек алкоголя был «фактически снят 10 октября решением председателя правительства». В этот день газета «Ведомости» сообщила, что правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются реализацией алкогольной и табачной продукции.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в ноябре в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что многие россияне жалуются на наливайки, и обещал проводить по ним рейды:

«В некоторых регионах говорят, что [наливайки] не мешают, но скорее всего потому, что этих наливаек рядом нет. <...> Когда они расположены в жилых домах, это приобретает масштабы катастрофы. Там покупают, пьют во дворах, на детских площадках. Несмотря на то, что вход в «наливайку» со стороны улицы, они мешают людям отдыхать».