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Дерипаска назвал смелым решение российских властей по бизнесу

Дерипаска: ЦБ и власти России сделали смелый шаг в удержании экономики от спада

Центральный банк и правительство России значительно сократили число проверок бизнеса, что является смелым шагом. Об этом в своем Telegram-канале заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Это немаловажный и смелый шаг в удержании нашей экономики от спада и обеспечении условий для ее роста в условиях беспрецедентных санкций», — написал он.

Дерипаска также выразил мнение, что свобода предпринимательства и бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую РФ предстоит создать в ближайшие годы.

Накануне президент России Владимир Путин предложил главе правительства страны Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на следующий год. Соответствующее заявление он сделал во время совещания с правительством.

Глава государства подчеркнул, что мораторий не должен касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска.

Летом Путин предложил отменить любые проверки в отношении бизнеса, не представляющего угрозы и рисков для граждан и окружающей среды. В отношении них нужны лишь профилактические меры, отметил российский лидер.

Ранее Путин назвал темпы роста экономики РФ по итогам года.

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