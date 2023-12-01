ОПЕК+ будет добывать меньше нефти в 2024 году. Как это повлияет на деньги россиян Аналитик Васильев спрогнозировал доллар по 85-90 рублей после решения ОПЕК+

Страны ОПЕК+ не намерены дополнительно сокращать добычу нефти в следующем году, говорится в коммюнике по итогам встречи альянса 30 ноября. Страны-участницы в начале 2024 года продолжат придерживаться сценария, который был определен в июне 2023 года. В том числе Саудовская Аравия будет сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а Россия снизит поставки сырья на мировой рынок на 500 тыс. баррелей в день. К чему приведет решение ОПЕК+ и как оно скажется на России — в материале «Газеты.Ru».

30 ноября прошли три конференции, заседания министров ОПЕК, ОПЕК+ и Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Какие страны входят в ОПЕК и ОПЕК+ Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в иракском Багдаде в 1960 году.

В альянс ОПЕК сейчас входит 13 стран — Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Внесуэла, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Габон, Ангола, Гвинея, Конго.



В альянс ОПЕК+, который был образован в 2016 году, входят 10 государств — Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.

Страны ОПЕК+ договорились, что суммарный объем сокращений всеми членами альянса в 2024 году составит 2,2 млн баррелей в день. С учетом того, что Эр-Рияд уже уменьшил добычу нефти на 1 млн баррелей в день, а Россия — на 300 тыс. баррелей в день, дополнительно страны альянса сократят добычу только на 900 тыс. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия с учетом уже начатого сокращения добычи нефти сохранит ее на текущем уровне 9 млн баррелей в день. Часть стран альянса, в том числе Ирак, Казахстан, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман, снизят уровень добычи сырья суммарно на 700 тыс. баррелей в сутки.

Россия увеличит добровольное дополнительное снижение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в день, до 500 тыс. баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+ уточнил, что речь идет о 300 тыс. баррелей нефти и 200 тыс. — нефтепродуктов.

На совещании стран ОПЕК+ также было принято решение, что Бразилия присоединится к альянсу с января 2024 года, но без конкретной квоты на добычу нефти (то есть пока не будет сокращать ее), рассказал «Интерфаксу» источник. В сентябре уровень добычи нефти в стране вырос на 6,1% по сравнению с августом и составил 3,672 млн баррелей в сутки.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.

К чему приведет решение альянса

«Накануне заседаний ОПЕК+ не было каких-то точных прогнозов и ожиданий. Решение альянса выглядит оправданным. Оно позволит комфортно пройти период сезонно пониженного спроса на нефть», — прокомментировал «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

При этом ОПЕК+ пытается защитить нефтяные цены от дальнейшего снижения и не допустить роста бюджетных дефицитов, считает кандидат экономических наук, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Цена Brent показывает отрицательную динамику в том числе из-за уменьшения рисков обострения ситуации на Ближнем Востоке — за месяц котировки упали с $93 до $80 за баррель, уточнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Решение ОПЕК+ далось картелю трудно. Альянс теряет долю рынка в пользу стран, не входящих в него, в том числе США. Кроме того, решение бьет по операционным показателям нефтедобывающих компаний», — добавил Суверов.

Страны, не входящие в этот картель, в первую очередь США и Иран, активно наращивают добычу нефти, уточнил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Добыча сырой нефти в США в сентябре выросла до нового месячного рекорда в 13,24 млн баррелей в день. Добыча нефти за месяц увеличилась на 1,7%», — уточнил аналитик.

По словам Васильева, инвесторы ждали скорее сокращения нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.

«То есть решение оказалось чуть ниже ожиданий и менее формализованным, чем ожидал рынок. Вероятно, поэтому цены на нефть Brent после объявления итогов заседания ОПЕК+ снизились с $84 до $80,5 за баррель», — отметил аналитик.

Васильев не ожидает значительного усиления дефицита на мировом рынке нефти в рамках решения.

Как это скажется на России

Участие России в ОПЕК+ обеспечивает стабильность на мировом нефтяном рынке и повышает репутацию и влияние Москвы в международных отношениях, отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Выиграет или проиграет Россия от принятого решения — в основном вопрос нефтяных цен, считает Карпунин.

«Учитывая все еще неэластичность рынка нефти, снижение добычи в относительном выражении может приводить к большему влиянию на цену. Так что совокупная выручка нефтяников с этим решением может быть больше, чем без него, и при более низких ценах», — уточнил эксперт.

Стоимость барреля Brent останется в диапазоне $75-85 за баррель в ближайшие месяцы, уверен Васильев.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль ожидает повышения цен на нефть в дальнейшем. Логика экономиста такова. На мировом рынке текущие сокращенные объемы экспортных поставок вряд ли смогут заместиться резервами тех стран, которые не входят в картель. Поэтому нефтяные котировки будут продолжать расти, разгоняя энергетическую инфляцию на Западе, где будет ощущаться дефицит энергоресурсов.

По словам Скрыль, повышение нефтяных цен выгодно российской экономике.

«Несмотря на санкции, практика показывает, что российская нефть Urals продается выше установленного потолка цен в $60 за баррель, тем самым наполняя бюджет нефтяными доходами. Решение о сокращении в России касается лишь поставок на экспорт, а не производства. Москва продолжит добычу нефти, в первую очередь для удовлетворения внутреннего спроса», — сказала эксперт.

Позитивные эффекты для России — преодоление санкций, увеличение налоговых поступлений в бюджет от российских компаний-экспортеров в результате повышения цен на нефть, перечислил доктор экономических наук, профессор кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.

По словам Суверова, для простых граждан цены на нефть важны, поскольку от них зависят наполнение бюджета и возможность финансирования в том числе социальных программ.

«Решение ОПЕК+ поддержит экспортные доходы России и приток валютной выручки, что является позитивным для курса рубля и инфляции. Сохранение экспортных доходов поддержит российскую экономику, прибыли нефтяных компаний и связанных с ними секторов, поддержит занятость и доходы граждан. Курс рубля останется стабильным в ближайшие месяцы в диапазоне 85-90 рублей за доллар», — спрогнозировал Васильев.

Что будет дальше

Вместе с восстановлением мирового спроса во второй половине 2024 года ОПЕК+ может пойти на ослабление ограничений, чтобы извлечь выгоду из роста рынка нефти, предположил Антонов. Это принесет дополнительную прибыль производителям, но может также привести и к некоторому снижению цен по сравнению с пиковыми уровнями, допустил аналитик.

«Решение, которое альянс может принять в июне 2024, зависит от многих факторов: изменения спроса на нефть, динамики уровня добычи в странах, которые не участвуют в ОПЕК+, добычи сланцевой нефти в США, состояния резервов DUC (drilled but uncompleted wells — незавершенных скважин, пробуренных, но не обустроенных для добычи). Скорее всего, в июне 2024 сохранится статус-кво», — заключил Шедько.