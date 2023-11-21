Доллар ниже 88 рублей. Каким может быть предел его падения до конца года

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года. Минимальным значением американской валюты, по данным на 12:22 мск, стала отметка 87,6858 рубля, что на 71 копейку меньше уровня закрытия торгов понедельника. Каким может быть «дно» доллара до конца этого года – в материале «Газеты.Ru».

По данным Мосбиржи на 12:22 мск, доллар стоит 87,8294 рубля. Курс евро тоже снижался на торгах. Максимально он опускался до 96,036 рубля (минус 84 копейки с закрытия). По данным на 12:22 мск, евро стоит 96,381 рубля.

Почему упал доллар

Курс рубля укрепляется к доллару, евро и юаню с 11 октября, когда президент России Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал такую меру главным фактором поддержки рубля сейчас.

В чем суть указа Путина Владимир Путин в среду подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». Об этом сообщило правительство РФ.



Указ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. Названия компаний не были раскрыты.



По решению правительства РФ, экспортеры должны зачислять на свои счета в российских банках от 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения. Затем в течение двух недель они обязаны продать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.



При этом продать нужно не менее 50% от суммы, полученной в соответствии с каждым экспортным контрактом, — независимо от того, в какой валюте были расчеты с покупателями.

Начался налоговый период, и экспортеры сейчас продают больше валютной выручки, чем обычно, добавил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Российские компании обязаны до 28 ноября уплатить налоги на добычу полезных ископаемых, на добавленную стоимость, на доходы физлиц и другие сборы.

«Рынок нефти постепенно восстанавливается (баррель эталонной североморской марки Brent подорожал на 0,61% до $81,82 во вторник на торгах лондонской биржи ICE. — «Газета.Ru»), что также увеличивает объемы валютной выручки. Еще один немаловажный фактор — контроль за оттоком капитала со стороны государства и пристальное внимание к курсу рубля в преддверии президентских выборов», — сказал экономист.

ЦБ России повысил ключевую ставку до 15%, и это сдерживает спрос на валюту, добавил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По словам Васильева, это также привело к повышению ставок по депозитам. Более высокие ставки по вкладам увеличивают привлекательность рублевых сбережений и повышают спрос на рубли. При росте спроса на валюту традиционно повышается ее курс.

Каким будет «дно» доллара

Васильев уверен, что в ноябре-декабре 2023 года курс рубля может укрепиться до 80-85 рублей за доллар, 88-93 рублей за евро и 11,2-11,9 рубля за юань.

«В пользу рубля по-прежнему будут выступать обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами, профицит текущего счета платежного баланса России, высокие рублевые процентные ставки. ЦБ на ближайшем заседании 15 декабря повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Мы также допускаем, что шаг повышения может быть 200 базисных пунктов, до 17%. Это произойдет, если инфляция продолжит разгоняться в оставшиеся до заседания недели», — спрогнозировал аналитик.

По мнению Перепелицы, курс доллара может снизиться до 85 рублей при сохранении текущих тенденций.

«Наиболее комфортным для российского бюджета был бы курс в диапазоне 85 - 90 рублей за доллар. Скорее всего, он и будет таким в ближайшие два - три месяца», — предположил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Зельцер считает, что предел падения доллара в декабре – 87 рублей. Евро будет стоить не меньше 95 рублей, юань – 12 рублей, добавил он.

«Перепроданность валют нарастает, и от обозначенных уровней все же может быть технический отскок вверх. Но новой волны девальвации рубля не ожидается, так как жесткая политика ЦБ по ставке и нормативы для экспортеров — надолго, как минимум до апреля-июня 2024 года», — отметил эксперт.

По мнению Васильева, курс рубля может продолжить укрепляться в январе-марте 2024 года, благодаря низкому спросу на импорт и низкому спросу на валюту.

Оптимальной стратегией для россиян может быть распределение по времени покупок валюты до 28 ноября, то есть окончания срока уплаты налогов российскими компаниями, сказал начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев.

«Дополнительные колебания курса «доллар-рубль» могут привнести, как действующие в пользу укрепления нацвалюты выплаты налогов, так и действующий в пользу ее ослабления традиционный рост расходов бюджетников в конце года», — пояснил он.

Если и покупать валюту, то надо понимать зачем, сказал Зельцер.

«Для спекуляций на бирже нужно учитывать свои риски, а для пополнения своих «личных валютных резервов» или трат под импортные товары, туризм, доллар дешевле 90 рублей, конечно, выглядит интереснее, чем недавние аномальные 100+», — отметил эксперт.