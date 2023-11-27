СПБ Биржа не подавала заявление о банкротстве. Это могли сделать недовольные акционеры Арбитражный суд Москвы не принял поданное СПБ Биржей заявление о банкротстве

В картотеке Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже обвалились почти на 35%. Вскоре в пресс-службе торговой площадки заверили, что заявление компания не подавала. В суде сообщили об отказе принять документ из-за нарушения заявителем досудебного порядка. В компании «Открытие Инвестиции» допустили, что слухи о банкротстве могли спровоцировать «недовольные ситуацией» акционеры или владельцы иностранных ценных бумаг.

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Пресс-служба суда подтвердила, что заявление будет возвращено бирже, так как «заявителем не соблюден досудебный порядок».

Пресс-служба СПБ Биржи сообщила, что торговая площадка не подавала заявление о признании себя банкротом. Представители компании почеркнули, что она «обладает устойчивым финансовым состоянием» и не имеет признаков банкротства.

Впоследствии пресс-служба заявила, что документ подали мошенники.

«СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве», — говорится в заявлении.

Информация о подаче искового заявления о признании СПБ Биржи банкротом появилась утром 27 ноября в картотеке Арбитражного суда Москвы. Ответчиком по делу в карточке указано юридическое лицо биржи — ПАО «СПБ Биржа». Заявитель не назван, также в карточке не раскрывается сумма требований.

Как пишет издание РБК, в карточке площадки на «Федресурсе» не было сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой биржи обратиться с заявлением о банкротстве.

Акции на Мосбирже

Торги открылись для компании на отметке 95,1 руб. На фоне сообщений о банкротстве ценные бумаги СПБ Биржи к 10.20 мск 27 ноября обвалились на Московской бирже на 34,9% — до 63,8 руб. за акцию. После появления опровержения информации о заявлении бумаги торговой площадки начали отыгрывать потери, к 10.28 мск стоимость акций биржи поднялась до 91,9 руб.

К закрытию торгового дня в 18.59 мск акции торговались на уровне 88,7 руб., сократившись на 9% от начала торгового дня. В Банке России заявили о намерении проанализировать скачки акций компании.

Недовольные акционеры

Аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в беседе с «НСН» предположил, что слухи о банкротстве СПБ Биржи могли распустить недовольные владельцы бумаг из числа малых акционеров биржи.

«Заявление могло быть зарегистрировано от акционера или владельца иностранных акций, который недоволен ситуацией. Надо разобраться, от кого поступило заявление, вряд ли оно получит серьезный ход», — сказал он.

По мнению эксперта, у «биржи финансовых проблем нет, есть проблемы с операциями», однако говорить о ее банкротстве «не то что преждевременно, а излишне».

Санкции США

По словам Кочеткова, в целом площадка работает стабильно: по-прежнему обращаются российские, американские и другие бумаги. Он напомнил о включении компании в санкционный список США. По его словам, пока непонятно, как биржа выйдет из этой ситуации.

«Американский Минфин дал время до 31 января, чтобы разрулить возникшие противоречия. Возможно, будет перевод незавершенных операций на зарубежную площадку, например в Казахстан», — предположил он.

СПБ Биржа специализируется на торговле иностранными бумагами. 2 ноября компания попала под санкции Минфина США — активы торговой площадки заблокировали, запретили сотрудничество с американскими компаниями. После этого все торги на площадке остановили. Спустя несколько дней биржа начала проводить торги только российскими бумагами.

Новый генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков после попадания площадки под санкции заявил, что она сфокусируется на торгах активами с расчетами в российских рублях.