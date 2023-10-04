В «Роснано» предупредили, что могут обанкротиться. Компания задолжала 95 млрд рублей

«Роснано» не сможет расплатиться по долгам до конца нынешнего года за счет собственных денег. За первое полугодие чистый долг компании вырос до 95 млрд руб. из-за «снижения краткосрочных финансовых вложений». В декабре компании предстоит погасить облигации на 10 млрд руб. Финансовые проблемы компания испытывает последнее десятилетие. Проблемы усугубились из-за санкций. С 2008 по 2020 год «Роснано» руководил Чубайс, но покинул Россию в марте 2022 года, после начала спецоперации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Признаки банкротства

Группа «Роснано» не может погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных денег, в компании наблюдаются признаки банкротства, говорится в отчете организации, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Как отмечают в «Роснано», на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов к компании без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным облигациям существенно превышал стоимость активов «Роснано». Компания неплатежеспособна в терминологии закона «О несостоятельности».

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — говорится в отчете.

Согласно данным из того же документа, размер чистого долга компании за первое полугодие 2023 года превышает 95 млрд руб. С декабря 2022 года показатель увеличился почти на 5 млрд руб. Причиной назвали «снижение краткосрочных финансовых вложений» в первом полугодии нынешнего года. Данные о выручке и прибыли в организации не раскрыли.

В декабре компании предстоит погасить биржевые облигации на 10 млрд руб.

Вопросы с 2013 года

19 октября 2022 года газета «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников написала, что в правительстве обсуждают вопрос расформирования «Роснано». В самой компании оптимальным вариантом реорганизации называли изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли в них частного капитала.

Тогда же зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявлял, что России необходимо развивать высокотехнологичный сектор экономики и добиваться высокого уровня импортозамещения в этом сегменте. Реализовать данную задачу он предложил при помощи увеличения финансовой поддержки «Роснано».

Об убыточности и неэффективности проектов «Роснано» в 2013 — 2016 годах активно говорили в Счетной палате. На 2020 год убыток компании составил около 53 млрд руб., а долг — 146 млрд руб. Правда, в 2021 году компания получила чистую прибыль в 0,7 млрд руб. Но затем, по информации «Роснано», на обслуживание долга с 2021 года потратили более 82 млрд руб. Проблемы института развития усугубились после введения санкций против России. В марте 2022 года Евросоюз ввел персональные ограничительные меры против руководства «Роснано».

Чего он удрал?

В апреле 2022 года глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова провести проверку работы организации в период с 2010 по 2020 год, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. Как указал в письме Куликов, на конец 2020 года долг «Роснано» составлял свыше 146 млрд руб.

Чубайс руководил «Роснано» с 2008 до 2020 год, затем президент России Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями. В марте 2022 года, по данным источников агентства Bloomberg, Чубайс покинул Россию.

Путин в сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, связал отъезд Чубайса из России с «финансовой дырой» в «Роснано».

«Я не понимаю, чего он удрал? Может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», — сказал Путин.