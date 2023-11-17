«Сократить доходы России»: США расширили санкции против РФ на три нефтяных танкера и 20 компаний

США включили в санкционный список три нефтяных танкера под флагом Либерии, якобы перевозивших российскую нефть, позже продававшуюся по цене выше потолка в $60 за баррель. В стоп-лист также попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является основатель российской букмекерской компании «Бетсити» Сергей Самсоненко. В Госдепе уверены, что меры против России эффективны, и сообщили, что США «интенсивно кооперируются» с КНР по теме антироссийских санкций.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ и Северной Македонии.

В частности, в SDN-List (список людей и организаций, на которых распространяются санкции, предусматривающие визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц. — «Газета.Ru») попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является Сергей Самсоненко, основавший в начале 2000-х букмекерскую компанию «Бетсити».

Сам предприниматель и его супруга Ирина, имеющие гражданства России и Северной Македонии, в 2017-2018 годах приобрели участок земли у македонского предпринимателя Джордана Камчева, сообщает OFAC. В июле 2023-го Камчев попал под санкции США по обвинению в коррупции на Западных Балканах, а Самсоненко давал показания в ходе судебного заседания по делу Камчева и его матери Ратки Коски Камчевой, которых обвинили в отмывании денег.

В 2021 году Самсоненко совершил ряд платежей в адрес компаний Kamchev Konsalting Skopje DOOEL (Kamchev Konsalting) и Orka Fajnans Skopje DOOEL (Orka Fajnans), также связанных с Камчевым.

Также в санкционный список попали компании «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская», «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством».

Кроме того, в SDN-List внесли «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «Мосэн эссет менеджмент», «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика», «ВНИИР Промэлектро» и «ВНИИР-Трансстрой».

Нефть и танкеры

Санкции ввели против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Они зарегистрированы на компании Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation соответственно. Все эти юридические лица находятся в ОАЭ.

Как утверждает Госдеп США, судоходные компании и связанные с ними суда внесены в санкционный список за «перевозку российской нефти, проданной по цене выше установленного потолка» в $60 за баррель.

5 декабря 2022 года страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023-го аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России (потолок у $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов). Замглавы правительства России Александр Новак заявил тогда, что Москва не будет поставлять нефть странам, искусственно ограничивающим цены.

Кооперация с Китай

Госдеп продолжает утверждать, что потолок цен на российскую нефть эффективен.

«Власти США совместно с нашими партнерами по коалиции по ограничению цен абсолютно привержены соблюдению ценового потолка и делают все, чтобы сократить доходы России от продажи энергоресурсов», — сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Кроме того, США тесно взаимодействуют в вопросе санкций и ценового потолка на нефть и с Китаем.

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил он брифинге.