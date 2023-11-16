«Он действительно диктатор». Чем закончилась встреча Байдена и Си Цзиньпина

«Сегодня мы с президентом Си сделали шаг в правильном направлении <...> Мы защитим интересы нашей национальной безопасности. <...> И мы будем работать вместе там, где это возможно, и в наших интересах. Это то, чего мир ждет от нас», — написал Джо Байден в соцсети Х (ранее — Twitter).
Американский президент отметил, что «существуют критические глобальные вызовы, которые требуют совместного лидерства, и сегодня мы добились реального прогресса».
Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что уверен в «светлом будущем» китайско-американских отношений.
«Несмотря на то, что Китай и США придерживаются разных путей развития, имеют разную культуру, историю, социальную систему, пока обе страны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они могут преодолеть разногласия и найти способ правильного сосуществования двух крупных государств», — говорится в заявлении Си Цзиньпина по итогам встречи (цитата по Центральному телевидению Китая).
Военные будут созваниваться
Одним из наиболее существенных итогов саммита в Сан-Франциско стала договоренность о восстановлении связей между двумя странами по военной линии.
«Критически важно, что мы возобновляем прямые военные контакты, которые, как вы знаете, были прерваны, и вызывало беспокойство, что может случиться в случае недопонимания. Мы возвращаемся к прямым, открытым, ясным коммуникациям», — сообщил президент США.
Как сообщает агентство «Синьхуа», контакты по линии военных будут включать рабочие встречи министерств обороны Китая и США, заседания китайско-американского механизма консультаций по военной безопасности на море и телефонные переговоры на различных уровнях. Эти контакты были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.
США намерены и дальше помогать Украине
На встрече лидеры обсудили и тему происходящих сейчас военных конфликтов. Байден заявил, что США намерены продолжать поддержку Израиля и Украины.
«Украина выйдет из этой войны демократической, независимой, суверенной и процветающей нацией, которая сможет защищать себя от будущей агрессии», — говорится в заявлении Белого дома по итогам саммита.
«По украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту позиция Китая крайне ясна и последовательна. Мы всегда стоим на стороне справедливости и стремимся содействовать миру, переговорам и деэскалации ситуации», — заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.
По теме Тайваня стороны остались при своих мнениях
В Сан-Франциско была затронута и тема Тайваня. Из заявления Белого дома следует, что на саммите Байден подтвердил признание Штатами существования одного Китая.
«Я повторил то, что говорил с тех пор, как стал президентом, и то, что говорили все предыдущие президенты в последнее время: мы придерживаемся соглашения о политике существования одного Китая», — рассказал Байден, добавив, что «это не изменится».
Си Цзиньпин заявил, что США должны практическими действиями подтвердить заявления по тайваньскому вопросу.
«Американская сторона должна отразить свои заявления о том, что она не поддерживает «независимость Тайваня» в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая», — приводит МИД КНР цитату Си Цзиньпиня.
Он выразил уверенность, что «Китай в конечном счете неизбежно будет объединен».
«Министерство иностранных дел одобряет и приветствует то, что президент Байден вновь воспользовался встречей с лидером Китая, чтобы еще раз открыто выразить твердую позицию США о необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», — отреагировали на вести из Калифорнии в МИДе Тайваня.
На встрече стороны также договорились о создании рабочей группы по сотрудничеству в борьбе с наркотиками и о начале двусторонних переговоров на уровне правительств об искусственном интеллекте. Лидеры подчеркнули важность борьбы с изменением климата.
«Тот самый парень, который управляет коммунистической страной»
Впечатления о саммите подпортили слова Джо Байдена о том, что он продолжает считать своего китайского коллегу диктатором.
«Послушайте, он действительно диктатор. Он диктатор в том смысле, что он тот самый парень, который один управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Отрицать это или спорить с этим просто невозможно», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита (цитата по CNN).
Агентство Bloomberg написало, что заявление Байдена «бросило тень» на встречу и может подорвать ее успехи.
На слова Байдена отреагировало Министерство иностранных дел КНР.
«Подобные заявления крайне неверны и являются безответственной политической манипуляцией. Китай решительно выступает против», — заявила на брифинге глава внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать заявление Байдена отказался.
«Я не стал бы комментировать подобные заявления, для нас главное — настоящая дружба и уважительное отношение между лидерами Китая и Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.