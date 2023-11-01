Возвращение после санкций: Авен и Фридман признали свою ошибку

Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман, проживавшие последние полтора года в Великобритании, назвали ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе. По их словам, британские власти просто «выдавили» их из Лондона. Авен рассказал, что в его доме прошли обыски, а полиция опрашивала его при вылете из Соединенного Королевства в течение трех часов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывший совладелец «Альфа-групп» Петр Авен во время прохождения досмотра в аэропорту Лондона назвал ошибкой свои миллиардные инвестиции в страны Запада, сообщает Bloomberg.

Бизнесмен рассказал агентству, что при вылете из Великобритании в Латвию летом 2022 года полиция допрашивала его в аэропорту Лондона в течение трех часов. В какой-то момент его спросили, зачем было вкладывать миллиарды в проекты в западных странах.

Авен ответил: «По ошибке!»

За несколько месяцев до этого 30 офицеров британской полиции провели обыск в его доме. Это было похоже на «психологическое давление», отмечает предприниматель.

Авен поделился в беседе с Bloomberg, что не понимает, почему против него ввели санкции. Бизнесмены и политики западных стран, по его мнению, несут не меньшую ответственность «за укрепление нынешнего российского режима».

68-летний бизнесмен имеет латвийское гражданство, у него есть недвижимость в Прибалтике. Под санкции Евросоюза он попал еще в конце февраля 2022 года. До этого времени он жил в Великобритании, прошлой весной Лондон тоже ввел ограничения, назвав Авена «прокремлевским олигархом». США ввели против него меры в августе.

Свой-чужой Фридман

Другой российский бизнесмен Михаил Фридман, уехавший из России после начала военной операции на Украине, заявил, что власти Великобритании просто «выдавили» его из страны.

«Мне не дали выбора, меня выдавили», — сказал он в ответ на просьбу Bloomberg прокомментировать его отъезд из Лондона.

«Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — добавил Фридман.

Предприниматель улетел в Лондон на следующий день после того, как российские войска начали операцию. Уроженец Украины назвал конфликт «трагедией» и заявил, что «война никогда не может стать решением». Благотворительная организация Фридмана Genesis Philanthropy Group объявила, что пожертвует $10 млн еврейским организациям, поддерживающим беженцев на Украине. Несмотря на это, Фридмана внесли в санкционный список Евросоюза через несколько дней после 24 февраля.

Поначалу Фридман не планировал возвращаться в Россию. В сентябре он уехал из Лондона в Израиль, а после нападения ХАМАС в Израиле 7 октября, которое спровоцировало войну в секторе Газа, был вынужден вылететь в Москву.

На следующий день после того, как стало известно, что Фридман находится в Москве, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тем, кто покинул страну и критиковал ее из-за границы, «Магадан обеспечен». «Они нам не нужны, они должны это понять», — сказал Володин.

13 октября президент Владимир Путин прокомментировал возвращение Фридмана и других бизнесменов из-за границы.

«Если в сознании подавляющего большинства — не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства людей — человек вел себя аморально по отношению к России, то он обязательно почувствует это, вернувшись сюда. Как же может быть иначе?» — сказал глава государства.