«Вопрос в поведении»: Путин рассказал, что ждет возвращающихся в РФ релокантов

Владимир Путин на фоне возвращения в страну бизнесмена Михаила Фридмана заявил, что граждане РФ свободны в выборе места жительства, но при нарушении российских законов должны нести ответственность. Он также предостерег от «аморального» поведения по отношению к России. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что родина не может угрожать гражданам, Вячеслав Володин грозил релокантам Магаданом, а Госдума поручила проверить уехавших на предмет дискредитации ВС РФ и финансирования ВСУ.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возвращении в страну релокантов, в том числе бизнесмена Михаила Фридмана. По словам главы государства, россияне имеют право выбирать место жительства, однако в случае нарушения закона должны быть последствия.

«Вопрос в поведении того или иного человека, в действиях его. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился — здесь или за границей», — подчеркнул президент.

Как добавил глава государства, то, что ожидает возвращающегося релоканта, также зависит от того, «как он себя вел». Путин сказал, что если, по мнению «подавляющего большинства граждан», уехавший вел себя «аморально» по отношению к родине, он по возвращении «будет это чувствовать».

Почему Фридман вернулся

9 октября стало известно, что бизнесмен Михаил Фридман вернулся в Россию. Как рассказал сам миллиардер агентству Bloomberg, он покинул Великобританию, где проживал в последнее время, и переехал в Израиль за неделю до нападения на страну палестинской радикальной группировки ХАМАС. После этого он принял решение временно переехать в РФ.

«Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации. Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», – сказал бизнесмен.

Он пояснил, что уехал из Британии, так как там «невозможно жить в условиях санкций».

Британская газета Financial Times писала, что Фридман рассматривал возможность посещения РФ в течение нескольких месяцев. По данным издания, он не обсуждал свое возвращение с российскими властями. При этом Telegram-канал Mash за несколько дней до возвращения миллиардера сообщил, что он «ведет кулуарные переговоры» для оценки потенциальной реакции общества и правоохранительных органов на свой приезд.

После появления информации о возвращении Фридмана экс-глава «Роскосмоса», член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с призывом проверить бизнесмена на предмет финансирования украинской армии.

«Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК», – заявил сенатор в беседе с РИА Новости.

«Как родина может угрожать?»

9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения в страну переехавших в Израиль релокантов, заявил, что российские граждане живут во многих странах.

«РФ — это их родина. Как родина может угрожать?» – ответил он на вопрос о том, угрожает ли что-то возвращающимся в страну россиянам.

На следующий день спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что тех уехавших, кто «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», в стране «не ждут». По его словам, такие люди «должны осознавать», что при возвращении в страну им «обеспечен Магадан».

В ответ на это высказывание глава Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма «не принимает людей подлых, не принимает предателей». По его словам, от стереотипов, представляющих регион как место ссылки, необходимо избавляться.

Песков же, комментируя слова Володина, пояснил, что спикер Госдумы говорил о россиянах, занявших «ярко выраженную антироссийскую позицию».

«Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – сказал он.

При этом другие релоканты, по словам Пескова, «всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину», которая «всегда их ждет».

Кому грозит статья

11 октября депутат Госдумы Роза Чемерис опубликовала фрагмент закрытой части думского заседания, на котором Володин предлагает «скорректировать» предложение по отправке уехавших россиян в Магадан. По его словам, действия поддерживающих Украину релокантов можно классифицировать как государственную измену.

«Если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, то, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять», – сказал спикер.

На следующий день Госдума приняла протокольное поручение о проверке ряда уехавших россиян на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и финансирования ВСУ, сообщил депутат Александр Хинштейн.

Проверка грозит вернувшемуся Михаилу Фридману, а также юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), телеведущему Ивану Урганту, блогеру Руслану Усачеву, экс-ведущему программы «Модный приговор» Александру Васильеву, комику Александру Ревве, шоумену Александру Гудкову и сыну председателя правительства Самарской области Юрию Кудряшову.