«Объем расходов возрастает в два раза». Каким будет бюджет на следующие три года

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующие три года. Авторы документа прогнозируют резкий рост как доходов, так и расходов. Объем последних за пять лет увеличится вдвое (по сравнению с 2019-м). Из ФНБ «для сбалансированности» бюджета выделят 1,3 трлн рублей. Третье чтение пройдет 17 ноября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госдума 26 октября одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год. Как следует из соответствующего документа, финансовый план на следующий год выделяется резким ростом как доходов, так и расходов — на 22% и на 16% соответственно.

За проголосовали 320 депутатов, против — 80.

Документ внесли в парламент 29 сентября. Второе и третье чтения должны состояться 15 и 17 ноября.

Рост расходов

Ожидается, что расходы в 2024 году достигнут 36,66 трлн рублей, в 2025-м — 34,382 трлн рублей, в 2026-м — 35,587 трлн рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объем расходов бюджета за пять лет увеличится вдвое.

«По сравнению с девятнадцатым годом, уважаемые депутаты, объем расходов возрастает в два раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сути», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

Доля расходов на национальную оборону увеличится с 21,2% (в 2023-м) до 29,4%. По сравнению с текущим годом рост составит 68%: затраты вырастут с 6,4 трлн в 2023-м до 10,8 трлн рублей в 2024-м. Эта категория впервые обойдет по количеству выделяемых средств социальную политику (8 трлн рублей). Еще 9,2% (3,4 трлн руб.) планируется потратить на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность».

Одним из приоритетов госбюджета в документе обозначена адресная поддержка семей с детьми. «В частности, на выплату единого пособия в 2024–2026 годах предусмотрено 4,4 трлн рублей. Это позволит обеспечить им более 10 млн граждан», — поясняется в пресс-релизе Госдумы.

На маткапитал будет потрачено около 1,6 трлн рублей, на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми — более 482 млрд рублей.

А что с доходами?

Доходы федерального бюджета в 2024-м ожидаются в размере 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей.

Силуанов подчеркнул, что проводимая бюджетная политика позволяет «защитить нашу экономику и финансы от внешних рисков, потому что санкционный режим никто не отменял».

«Внешние факторы, которые воздействуют на поступление доходов, также волатильны достаточно. Поэтому бюджет на следующие три года составлен с учетом бюджетных принципов и правил, которые определяют безопасный уровень расходов и не приводят к расбалансировке бюджета», — отметил он.

Министр добавил также, что каждый год прогноз по увеличению доходов и планы по увеличению косвенных доходов «мы перевыполняем». «Уверен, что и в следующем году с учетом мер по улучшению администрирования, о которых мы говорили, мы выполним все наши плановые назначения», — заключил он.

В 2024 году из ФНБ «для сбалансированности» бюджета выделят 1,3 трлн рублей. Другим источником финансирования дефицита госбюджета в 2024–2026 годах станут государственные заимствования.

Нефтяные доходы

Накануне Совет Федерации одобрил поправки в российский Бюджетный кодекс, предусматривающие расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть в $60 за баррель. Законопроект внесли в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета.

Согласно документу, базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2% с 2027 года. При этом базовые нефтегазовые доходы планируется определять из базовых цен на природный газ, а также экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 и дизеля пятых классов.

Базовая экспортная цена на природный газ составит $250 за тысячу кубометров. С 2027 года она также будет индексироваться на 2% каждый год.

Дополнительные доходы казны от поставок за рубеж нефти сверх базовой цены направляются в ФНБ. Минфин предлагает в следующем году вернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены на нефть в $60 за баррель.