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В Минфине РФ заявили о готовности увеличить финансирование сельского хозяйства

Минфин РФ готов увеличить финансирование АПК в проекте бюджета на 2024-2026 годы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Минфин РФ готов увеличить финансирование аграрно-промышленного комплекса (АПК) в проекте российского бюджета на 2024-2026 годы к началу его рассмотрения во втором чтении. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова передает ТАСС.

«2024 год — у нас в проекте федерального бюджета учтено 550 млрд рублей (на поддержку АПК — «Газета.Ru»). Если мы посмотрим закон, который был принят годом ранее, на 24-й год было предусмотрено 466 млрд рублей. Значит, 23-й год — в законе было 490 млрд, по факту мы ожидаем 537 млрд, то есть идет рост <…>», — сообщил министр на пленарном заседании Госдумы в четверг.

По его словам, целый ряд депутатов предлагает ко второму чтению бюджета увеличить «ресурсы по поддержке села». Силуанов заявил о готовности Минфина к такой работе и выразил уверенность, что цифра в 550 млрд рублей будет повышена.

Правительство России в январе выделило свыше 23 млрд рублей на поддержку АПК в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — на 2023-2024 годы. Из них 10 млрд рублей выделено на 2023 год и 13 млрд рублей на 2024 год. В аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко отметили, что новые территории будут окончательно интегрированы в российскую нормативную базу к 2025 году, и до этого срока будут работать соответствующие меры поддержки с финансированием из федерального бюджета.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что российский кабмин выделит более 1,4 млрд руб. на создание и обновление заводов по переработке сельскохозяйственной продукции в нескольких регионах страны.

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