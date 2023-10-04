«Людей, которые разделяют наши взгляды, в Европе много». О чем говорил Путин в Сочи

Президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи. В своей речи политик назвал не очень умными тех, кто блокирует российские активы на Западе, а также заверил, что в Европе многие разделяют взгляды России, но ведут они себя тише «агрессивных» оппонентов. Во время поездки в Сочи Путин также поздравил педагогов с Днем учителя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О блокировке активов

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто присваивают себе чужие активы, «видимо, не отличаются большим умом».

«Такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред», — сказал глава государства на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Путин подчеркнул, что «никакая третья сторона» не имеет права вмешиваться в проведение платежей, в том числе блокировать сделки, арестовывать счета и присваивать себе чужие активы.

Политик добавил, что взаимное доверие и уважительное отношение к интересам друг друга крайне важны в финансовой сфере, в которой сейчас наблюдается бурное развитие передовых технологий. «Это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов. В том числе с использованием технологий блокчейн», — уточнил он.

О настроениях в Европе

По словам Путина, в Европе очень многие люди разделяют взгляды России, но они ведут себя тихо в отличие от агрессивных противников Москвы.

«Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах», — уверен российский лидер.

«Я бы сказал, очень много, они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», — добавил он.

О многополярном мире

Путин констатировал, что мир постепенно уходит от экономического колониализма, а для новой модели мироустройства нужны прочные экономические основы.

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира», — сказал президент.

Путин выразил уверенность, что мир придет к консенсусу в вопросах международной финансовой безопасности.

О технологическом суверенитете

Президент заявил, что Россия в дальнейшем будет пытаться достичь технологического суверенитета, развивая систему образования исходя из стратегических интересов страны.

«Мы, безусловно, окажем здесь всестороннюю поддержку, будем и дальше развивать отечественную систему образования исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета, лидерства по ключевым направлениям, чтобы подготовить свои кадры», — отметил глава государства.

Путин также выделил профессии, «без которых никакой искусственный интеллект никогда обойтись не сможет»: это математики, инженеры, программисты.

Помимо пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности, Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи провел заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщила пресс-служба Кремля.

На нем российский президент призвал фонд расширить сферу деятельности на региональном уровне — предложить негосударственные меры поддержки региональным центрам «Сириуса» и лучшим школам страны. Кроме того, Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября.

«Завтра в России отмечается День учителя, и, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить с этим праздником членов попечительского совета «Сириуса» и, конечно, сказать теплые слова в адрес всех российских учителей», — сказал он и поблагодарил учителей «за верность профессии, своим ученикам, своему благородному призванию — быть педагогом и наставником, созидать будущее России».