«Страны-изгои будут невосприимчивы к санкциям». Почему США пора обеспокоиться судьбой доллара

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС-2023 в Йоханнесбурге, 23 августа 2023 года

Расширение БРИКС лишит доллар статуса главной мировой валюты, а Вашингтон — возможности влиять на глобальную финансовую политику, предупреждает New York Post. Из-за дедолларизации такие «страны-изгои, как Иран и Россия» могут стать «невосприимчивыми к международным санкциям», а США больше не смогут использовать свою валюту «для наказания плохих парней». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Возможность дедолларизации глобальной экономики приведет к тяжелым последствиям для мировой гегемонии США, так как основной финансовый рычаг давления на другие страны будет утрачен, пишут авторы колонки в New York Post.

«Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты является основой глобального лидерства американцев.

Приоритет доллара позволяет США существенно влиять на глобальную финансовую политику и заставляет мировое сообщество адаптироваться к экономическим решениям, принимаемым в Вашингтоне, а не наоборот», — говорится в материале.

Дедолларизация позволит «странам-изгоям, таким как Иран и Россия», стать «невосприимчивыми к международным санкциям». Кроме того, этот процесс негативно отразится и на внутренней экономике, опасаются обозреватели.

«Снижение спроса на валюту может сделать экспорт более дешевым, но это также снизит покупательную способность доллара и подорвет уверенность в его стабильности. В результате более высокие процентные ставки и инфляция нанесут ущерб фондовому рынку и сделают заимствование для финансирования нашего огромного федерального дефицита гораздо более трудным», — полагают авторы.

Кто угрожает доллару

Коалиция крупнейших развивающихся экономик БРИКС, первоначально включавшая Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, в январе существенно расширится. На недавнем саммите в Южной Африке было принято решение, что к объединению присоединятся Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты.

Таким образом, союз сделал «важный шаг к наращиванию общей валютной мускулатуры» и вполне способен в дальнейшем уменьшить многолетнее доминирование доллара, особенно в нефтяной сфере.

«Как ясно показал саммит БРИКС, влияние блока на нефтяном рынке никогда не было таким большим. Это дало им беспрецедентную возможность наконец заменить доллар на мировых энергетических рынках своей собственной внутренней валютой», — говорится в колонке.

Ее авторы обращают внимание, что о своем желании вступить в БРИКС заявили более 40 стран, в том числе Турция и Индонезия, однако были приняты всего шесть.

«Хотя блок не предоставил подробностей о конкретных критериях приема, выбор явно ориентирован на энергетику», — отмечается в статье.

К настоящему моменту в БРИКС состоят шесть крупнейших мировых производителей нефти (Саудовская Аравия, Россия, Китай, Бразилия, Иран и два крупнейших импортера (Китай и Индия). Несмотря на то, что пока 90% сделок с нефтью все еще проводятся в долларах, доля расчетов в китайских юанях и российских рублях неуклонно растет.

«Саудовская Аравия, возможно, новичок в БРИКС, но она уже вступила в сговор с Россией с целью сокращения добычи нефти, в результате чего в этом месяце нефть достигла 10-месячного максимума», — утверждает издание.

Страны БРИКС с совокупным населением более 3 млрд человек и 31,5% мирового ВВП становятся грозным соперником блока G7, резюмирует New York Post. Доля «Большой семерки» в мировом ВВП в настоящее время составляет 30%.

«Членство в БРИКС позволяет странам-изгоям сделать так, чтобы США не смогли «использовать в качестве оружия» доллар для наказания плохих парней, таких как Путин», — говорится в статье.

Неутешительный прогноз

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявляла, что дедолларизация стала реальностью, потому что американская валюта превратилась в «проблемную валюту».

«Говорят, что дедолларизация — это своего рода цель различных организаций или некоторых стран. Но это не так. Это не цель. Это просто реальность», — сказала дипломат в интервью турецкому изданию Aydinlik.

В июне российский предприниматель Олег Дерипаска дал прогноз, что в ближайшие три года доля американского доллара на мировом валютном рынке снизится на 20%. Это будет обусловлено значительным приростом объемов государственного долга США. По словам Дерипаски, в ближайшее десятилетие американская валюта не сможет сохранить доминирующего положения на мировом финансовом рынке из-за наращивания роли Китая в глобальной экономике.