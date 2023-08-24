БРИКС расширился до 11 стран. Альянс готов бороться против «современных колонизаторов»

Лидеры стран БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть противники.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка) пригласили в альянс Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите БРИКС.

По его словам, полноценное членство новых участников начнется 1 января 2024 года. Как отметил президент ЮАР, за этим расширением альянса последуют и другие этапы.

Реакция основателей альянса

Президент России Владимир Путин назвал расширение БРИКС непростым и отметил, что организация будет работать над расширением влияния на мировой арене.

«Хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за то, что они сделали в ходе совместной работы, имею в виду работу по согласованию деклараций. Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой. <…> Мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали, по расширению влияния БРИКС в мире», — заявил Путин.

Также российский лидер отметил дипломатическое мастерство президента ЮАР: «Президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС».

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что расширение альянса носит исторический характер и свидетельствует о решимости участников объединения взаимодействовать с развивающимися странами. Он отметил, что «все страны БРИКС имеют важное влияние и несут серьезную ответственность за мир и развитие во всем мире».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поприветствовал расширение альянса. По его словам, с расширением БРИКС станет только сильнее.

Противники многополярности

В ходе выступления на саммите российский президент также заявил, что западные страны пытаются подменить систему международного права порядком, основанным на их собственных правилах.

«Страны так называемого «золотого миллиарда» делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир, он их устраивает, он выгоден им. Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которых никто не видит, правилах, используемых, прямо надо сказать, в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической конъюнктуре. Когда угодно и как угодно в соответствии с интересами отдельных стран. По сути, это тот же колониализм, только в новой упаковке»,

— заявил Путин.

В свою очередь страны БРИКС, по словам Путина, выступают за сбалансированный и многополярный миропорядок, который учитывал бы интересы многих стран. Вместе с этим, отметил он, современные колонизаторы пытаются решить проблемы за чужой счет:

«Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии, прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран».

Путин также раскритиковал навязываемый Западом «радикальный неолиберализм», направленный против традиционных ценностей. Кроме того, по словам Путина, некоторые страны не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию и экстремизм, а также попустительствуют терроризму.

Президент заключил, что мировое сообщество все больше устает от давления и манипуляций Запада и готово к равноправному сотрудничеству.

Планы БРИКС

В совместной декларации, подписанной по итогам БРИКС говорится, что альянс выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы. Как отметил глава ЮАР Рамафоса, в БРИКС готовы искать возможности для улучшения стабильности, надежности и честности мировой финансовой архитектуры.

«Главы стран — членов БРИКС поручили министрам финансов и главам центральных банков рассмотреть вопрос о местных валютах, финансовых инструментах и платформах», — отметил он.

Путин назвал вопрос использования нацвалют в торговле сложным, однако «мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем».

Кроме того, в декларации лидеры БРИКС подтвердили приверженность международному праву, в том числе принципам, прописанным в Уставе ООН. Также в декларации отмечается, что страны альянса намерены усилить сотрудничество с Генассамблеей ООН и Советом по вопросам защиты прав человека ООН.