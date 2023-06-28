В России предположили, что будет с долей доллара на глобальном рынке в ближайшие годы

В ближайшие три года доля американского доллара на мировом валютном рынке значительно сократится. За это время роль расчетной единицы США снизится на 20%, что будет обусловлено значительным приростом объемов государственного долга США, сообщил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее десятилетие американская валюта не сможет сохранить доминирующего положения на мировом финансовом рынке. Это будет обусловлено в том числе наращиванием роли Китая в глобальной экономике.

«Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии (в ближайшее десятилетие — «Газета.Ru»). И уже через 3 года его доля уменьшится как минимум на 20% <...> Конечно, он может сохранить где-то 25% по итогам этого переломного десятилетия, но и то, в случае, если они смогут избежать дефолта или глубокой реструктуризации выпущенных обязательств, которые они приняли на себя при обслуживании своего громадного, ничем не обеспеченного долга», — заключил Дерипаска.

23 апреля российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что в настоящее время доминированию американского доллара в мировых расчетах «начинает приходить конец». Через пять лет мировая валютная система будет «более сбалансированной».

Ранее президент США Джо Байден сообщил о «колоссальных» проблемах Китая, но не смог аргументировать собственный тезис.