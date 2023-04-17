В Минфине и ЦБ заподозрили, что скупка валюты для выкупа иностранного бизнеса обваливает рубль

Газета «Ведомости» выяснила, что Центробанк и Минфин могут ограничить закупку валюты на внутреннем рынке для крупных сделок по выкупу активов иностранных компаний, уходящих из России. Отмечается, что ситуация связана тем, что крупные покупки доллара и евро на внутреннем рынке могут привести к волатильности рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты.
Эту информацию газете подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он отметил, что механизм будет плавающим и не будет привязан к конкретной сумме. Чебесков напомнил, что ЦБ и Минфин и ранее вводили условия по покупке валюты в рамках больших сделок, которые могут взволновать рынок.
«В целом в рамках подходов подкомиссии (выдающей разрешение на выход нерезидентов из российских активов. – «Ведомости») мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», – отметил Чебесков.
Сделка по Shell и обвал рубля
В начале апреля 2023 года американская и европейская валюты достигли максимальных показателей с апреля 2022 года, поднимаясь выше 81,79 руб. за доллар и 90,2 руб. за евро. Эксперты связывали ослабление рубля с выкупом НОВАТЭК доли Shell в проекте «Сахалин-2» за почти 100 млрд руб. Агентство Bloomberg также писало о влиянии сделки на валютный рынок России.
12 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина связала ситуацию на валютном рынке со снижением экспорта и падением цен на нефть. По ее словам, необходимости возвращения к репатриации валютной выручки и другим ограничениям нет. Набиуллина отметила, что ЦБ выступает за более стабильный валютный рынок, но «не за административное определение курса», что «приводит к резким девальвациям, по сути дела к финансовым кризисам». Стабилизации курса должны поспособствовать бюджетное правило и низкая инфляция.
10 апреля замглавы ЦБ Алексей Заботкин заявил, что снижение рубля к иностранным валютам связано с тем, что РФ проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Вскоре, отметил он, экспортная выручка начнет восстанавливаться. По словам Заботкина, выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием – оплата происходит в течение трех месяцев после отгрузки товара.
«Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен», — отметил Заботкин.
Тогда же замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что сделки наподобие выхода Shell из российских активов не должны были привести к скачку курса валют. По его словам, правкомиссия ставит компаниям жесткие ограничения по темпам приобретения валюты. «Если кто-то нарушил эти ограничения, тогда, наверное, Банк России сможет увидеть и прокомментирует. Будет реакция», — отметил он.
«Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля. — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Моисеев.
6 апреля глава Минфина Антон Силуанов связал падение рубля с притоками и оттоками валюты в России. По его словам, за последнее время повысились цены на российские энергоносители, соответственно, в страну будет поступать больше валюты – а «курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению».
4 апреля «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что российская компания «Новатэк» получила согласие президента РФ Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России.
В Кремле и Shell не стали комментировать возможную сделку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы деловую переписку не комментируем никогда».