В Минфине и ЦБ заподозрили, что скупка валюты для выкупа иностранного бизнеса обваливает рубль

Минфин РФ и Центробанк работают над установлением ежемесячного лимита на закупку валюты на внутреннем рынке в рамках крупных сделок по выкупу бизнеса западных компаний, уходящих из России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова. По его словам, этот лимит будет плавающим и не привязан к конкретной сумме. Ранее в ЦБ и Минфине, комментируя падение рубля к доллару на фоне выкупа «Новатэком» доли Shell в проекте «Сахалин-2», утверждали, что оценки экспертов о влиянии таких сделок на валютный рынок преувеличены.

Газета «Ведомости» выяснила, что Центробанк и Минфин могут ограничить закупку валюты на внутреннем рынке для крупных сделок по выкупу активов иностранных компаний, уходящих из России. Отмечается, что ситуация связана тем, что крупные покупки доллара и евро на внутреннем рынке могут привести к волатильности рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты.

Эту информацию газете подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он отметил, что механизм будет плавающим и не будет привязан к конкретной сумме. Чебесков напомнил, что ЦБ и Минфин и ранее вводили условия по покупке валюты в рамках больших сделок, которые могут взволновать рынок.

«В целом в рамках подходов подкомиссии (выдающей разрешение на выход нерезидентов из российских активов. – «Ведомости») мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», – отметил Чебесков.

Сделка по Shell и обвал рубля

В начале апреля 2023 года американская и европейская валюты достигли максимальных показателей с апреля 2022 года, поднимаясь выше 81,79 руб. за доллар и 90,2 руб. за евро. Эксперты связывали ослабление рубля с выкупом НОВАТЭК доли Shell в проекте «Сахалин-2» за почти 100 млрд руб. Агентство Bloomberg также писало о влиянии сделки на валютный рынок России.

12 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина связала ситуацию на валютном рынке со снижением экспорта и падением цен на нефть. По ее словам, необходимости возвращения к репатриации валютной выручки и другим ограничениям нет. Набиуллина отметила, что ЦБ выступает за более стабильный валютный рынок, но «не за административное определение курса», что «приводит к резким девальвациям, по сути дела к финансовым кризисам». Стабилизации курса должны поспособствовать бюджетное правило и низкая инфляция.

10 апреля замглавы ЦБ Алексей Заботкин заявил, что снижение рубля к иностранным валютам связано с тем, что РФ проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Вскоре, отметил он, экспортная выручка начнет восстанавливаться. По словам Заботкина, выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием – оплата происходит в течение трех месяцев после отгрузки товара.

«Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен», — отметил Заботкин.

Тогда же замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что сделки наподобие выхода Shell из российских активов не должны были привести к скачку курса валют. По его словам, правкомиссия ставит компаниям жесткие ограничения по темпам приобретения валюты. «Если кто-то нарушил эти ограничения, тогда, наверное, Банк России сможет увидеть и прокомментирует. Будет реакция», — отметил он.

«Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике (влияния сделки Shell на курс рубля. — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Моисеев.

6 апреля глава Минфина Антон Силуанов связал падение рубля с притоками и оттоками валюты в России. По его словам, за последнее время повысились цены на российские энергоносители, соответственно, в страну будет поступать больше валюты – а «курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению».

4 апреля «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что российская компания «Новатэк» получила согласие президента РФ Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России.

В Кремле и Shell не стали комментировать возможную сделку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы деловую переписку не комментируем никогда».

«Сахалин-2» — проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Изначально акционерами проекта выступали «Газпром» (50%), японские компании Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), а также Shell (27,5%). Чистая прибыль оператора проекта «Сахалинской энергии» в 2022 году составила $4 млрд, выручка — $9,6 млрд.